Міністр оборони Франції заявив про "дуже широкий консенсус" щодо України

Французький міністр оборони Себастьєн Лекорню за підсумками зустрічі пʼятьої керівників оборонних відомств Європи в Парижі 12 березня заявив про консенсус щодо формату підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

За словами Лекорню, "виникає дуже широкий консенсус" стосовно того, що "першою гарантією безпеки для України є, очевидно, сама українська армія".

"Зʼявляється слово "демілітаризація", але це не той випадок. Навпаки, реальною гарантією довгострокової безпеки (України. – Ред.) будуть можливості, які ми зможемо надати українській армії", – додав він.

Глава французького Міноборони сказав, що "на даному етапі близько п'ятнадцяти країн виявили зацікавленість" у форматі, який передбачає гарантування тривалого припинення вогню в Україні.

Він водночас застеріг від того, щоб розглядати післявоєнну безпеку України виключно в контексті розгортання там європейських військ.

Міністри оборони п'яти провідних європейських військових держав – Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Польщі – у середу провели переговори в Парижі, присвячені європейській безпеці.

Зустрічі відбулися наступного дня після того, як 34 командувачі арміями з країн НАТО, а також Японії і Австралії зустрілися в Парижі на переговорах, в яких не брали участь їхні американські колеги.

Вони зосередилися на підтримці України і наданні гарантій безпеки для майбутньої мирної угоди, в тому числі щодо можливих європейських миротворців.

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