Міністри оборони п'ятьох країн ЄС зустрілися в Парижі для обговорення України

Міністри оборони п’ятьох країн зустрілися у середу, 12 березня, у Парижі та пообіцяли конкретні кроки для посилення європейської оборони і надання гарантій безпеки Україні.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У Парижі зустрілися очільники оборонних відомств Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі: Джон Гілі, Себастьєн Лекорню, Борис Пісторіус, Гвідо Крозетто та Владислав Косіняк-Камиш.

Фото: Reuters

Також зазначається, що міністр оборони Рустем Умєров був запрошений на першу зустріч для обговорення допомоги його країні, після чого другу зустріч присвятили розбудові європейських оборонних спроможностей.

"Європейські країни активізуються. Поглиблюючи нашу оборонну співпрацю, збільшуючи витрати і зміцнюючи нашу колективну силу, ми надсилаємо чіткий сигнал: ми не похитнемося у підтримці України і захисті наших спільних цінностей", – сказав міністр оборони Британії Гілі.

Зустрічі відбулися наступного дня після того, як 34 командувачі арміями з країн НАТО, а також Японії і Австралії зустрілися в Парижі на переговорах, в яких не брали участь їхні американські колеги.

Вони зосередилися на підтримці України і наданні гарантій безпеки для майбутньої мирної угоди, в тому числі щодо можливих європейських миротворців.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч начальників штабів з країн "коаліції рішучих" щодо України у своїй промові минулого тижня.

Читайте також: "Капітуляція України не є миром. Росія стала загрозою для Франції". Історична промова Макрона.