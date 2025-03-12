Министр обороны Франции заявил об "очень широком консенсусе" по Украине

Французский министр обороны Себастьен Лекорню по итогам встречи пятой руководителей оборонных ведомств Европы в Париже 12 марта заявил о консенсусе относительно формата поддержки Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

По словам Лекорню, "возникает очень широкий консенсус" относительно того, что "первой гарантией безопасности для Украины является, очевидно, сама украинская армия".

"Появляется слово "демилитаризация", но это не тот случай. Наоборот, реальной гарантией долгосрочной безопасности (Украины. – Ред.) будут возможности, которые мы сможем предоставить украинской армии", – добавил он.

Глава французского Минобороны сказал, что "на данном этапе около пятнадцати стран проявили заинтересованность" в формате, который предусматривает гарантирование длительного прекращения огня в Украине.

Он одновременно предостерег от того, чтобы рассматривать послевоенную безопасность Украины исключительно в контексте развертывания там европейских войск.

Министры обороны пяти ведущих европейских военных держав – Франции, Великобритании, Германии, Италии и Польши – в среду провели переговоры в Париже, посвященные европейской безопасности.

Встречи состоялись на следующий день после того, как 34 командующие армиями из стран НАТО, а также Японии и Австралии встретились в Париже на переговорах, в которых не участвовали их американские коллеги.

Они сосредоточились на поддержке Украины и предоставлении гарантий безопасности для будущего мирного соглашения, в том числе относительно возможных европейских миротворцев.

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