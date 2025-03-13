Шольц: не можна допустити демілітаризації України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що демілітаризація України є однією з цілей РФ і цього не можна допустити.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника німецького уряду наводить Tagesschau.

Шольц зазначив, що сильна армія – це "найважливіша гарантія безпеки для країни".

"Демілітаризація України була однією з військових цілей Росії, і цього не має статись", – сказав канцлер.

На тлі можливого припинення вогню між Росією та Україною Шольц закликав до продовження довгострокової підтримки України.

За його словами, Європа і США повинні продовжувати підтримувати Україну до досягнення миру і після нього.

Припинення вогню дає можливість вивчити шляхи досягнення довгострокового миру. Це може включати подальші кроки, такі як обмін полоненими або повернення викрадених людей, додав Шольц.

Нещодавно французький міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив, що Європа має відкинути заклики до демілітаризації України. Він також вказав, що Франція "відмовиться від будь-якої демілітаризації української армії".

Своєю чергою французький президент Емманюель Макрон наголошував, що умови припинення російсько-української війни не можуть бути такими, що означали б де-факто капітуляцію України, а надійний мир потрібен для безпеки всього європейського континенту.

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