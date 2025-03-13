Шольц: нельзя допустить демилитаризации Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что демилитаризация Украины является одной из целей РФ и этого нельзя допустить.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого правительства приводит Tagesschau.

Шольц отметил, что сильная армия – это "важнейшая гарантия безопасности для страны".

"Демилитаризация Украины была одной из военных целей России, и этого не должно произойти", – сказал канцлер.

На фоне возможного прекращения огня между Россией и Украиной Шольц призвал к продолжению долгосрочной поддержки Украины.

По его словам, Европа и США должны продолжать поддерживать Украину до достижения мира и после него.

Прекращение огня дает возможность изучить пути достижения долгосрочного мира. Это может включать дальнейшие шаги, такие как обмен пленными или возвращение похищенных людей, добавил Шольц.

Недавно французский министр обороны Себастьен Лекорню заявил, что Европа должна отвергнуть призывы к демилитаризации Украины. Он также указал, что Франция "откажется от любой демилитаризации украинской армии".

В свою очередь французский президент Эмманюэль Макрон отмечал, что условия прекращения российско-украинской войны не могут быть такими, что означали бы де-факто капитуляцию Украины, а надежный мир нужен для безопасности всего европейского континента.

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