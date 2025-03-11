Міністр оборони Франції: треба відмовитись від закликів щодо демілітаризації України

Французький міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив, що добре озброєна Україна стане важливою частиною майбутньої архітектури безпеки.

Його заяву наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За словами Лекорню, Європа має відкинути заклики до демілітаризації України. Він також вказав, що Франція "відмовиться від будь-якої демілітаризації української армії".

У вівторок, 11 березня, Лекорню відкрив Паризький форум з оборони і стратегії, на якому зберуться понад 30 голів армій, щоб обговорити, що Європа і Захід можуть запропонувати на підтримку України в рамках мирного врегулювання з Росією.

Лекорню заявив, що Європа переживає "новий період" у своїй історії, що помітно відрізняється як від холодної війни, так і від "періоду мирних дивідендів", коли безліч світових держав борються за вплив.

Вказуючи на нову адміністрацію США, він сказав, що під час сьогоднішніх обговорень буде розглянуто питання про те, як НАТО і Захід зможуть захистити східний фланг, "якщо завтра внесок деяких країн – або однієї країни зокрема – буде скорочено".

Що стосується України, Лекорню зауважив, що необхідно ретельніше планувати будь-яке можливе припинення вогню в Україні, знаючи, що Росія має досвід недотримання подібних домовленостей.

Як раніше заявляв президент Франції Емманюель Макрон, зустріч начальників штабів буде присвячена можливому "розгортанню європейських сил" в Україні, які "не підуть воювати на лінію фронту", а "гарантуватимуть повне дотримання" миру після його встановлення.

Також Макрон наголосив, що умови припинення російсько-української війни не можуть бути такими, що означали б де-факто капітуляцію України, а надійний мир потрібен для безпеки всього європейського континенту.

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