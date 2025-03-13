ЄСПЛ назвав Україну винною під час трагедії у Одесі 2 травня 2014 року, але визнав вплив Росії

Європейський суд з прав людини ухвалив масштабне рішення за низкою позовів щодо бездіяльності держави під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів у Одесі 2 травня 2014 року, коли загинуло 47 людей.

Визнавши, що ті події значною мірою викликані російською пропагандою, Суд все ж підкреслив порушення з боку української держави, яка має сплатити компенсації, йдеться у рішенні, яке має у розпорядження "Європейська правда".

Рішення ЄСПЛ – суду, що розташований у Страсбурзі та є однією з інституцій Ради Європи – стосується подій 2 травня 2014 року, що почалися з нападу проросійських сепаратистів із так званого "антимайдану" на учасників проукраїнської демонстрації. Зіткнення та вбивства учасників проукраїнської ходи пізніше призвели до штурму демонстрантами табору "атимайданівців" на Куликовому полі, та пожежі у будинку профспілок, у якій загинули кількадесят прибічників "антимайдану".

Родичі 25 загиблих того дня, а також троє людей, що вижили після пожежі, звернулися з кількома позовами до Страсбурга. Серед позивачів – родичі двох проукраїнських активістів, які загинули від вогнепальних поранень. Ще трьох у медіа частіше ідентифікують як "випадкових перехожих", що також отримали смертельні вогнепальні поранення. Решта – учасники "антимайданівської" групи та родичі загиблих, що опинилися у палаючому Будинку профспілок. Втім, Суд наголосив, що не ідентифікує їх за ідеологічними уподобаннями.

Попри розбіжність у поглядах учасників тих подій, усі позивачі висунули претензії на адресу України, передусім через її бездіяльність, наголошуючи, що держава могла би запобігти трагічним наслідкам.

Утім, Суд кількаразово наголосив у тілі рішення та у його висновках, що першочерговим винуватцем подій є Росія та її діяльність з дестабілізації України. "Суд вважає, що дезінформація та пропаганда з боку Росії відіграли свою роль у трагічних подій... Невиправданій хвилі насильства передувало постійне поширення агресивної та емоційно забарвленої дезінформації та пропаганди про нову українську владу та прихильників Майдану від російської влади та медіа", – йдеться у рішенні.

Інший момент, на якому Суд вирішив окремо наголосити – це те, що чимало одеських посадовців, відповідальні за порушення з боку України, невдовзі "втекли до Росії, отримали російське громадянство і навіть побудували там кар'єру на тлі російського широкомасштабного військового вторгнення в Україну".

Поза тим, це не знімає відповідальності з України як держави, вважає ЄСПЛ. Суд також наголосив, що навіть згодом Україна не намагалася добросовісно переслідувати посадовців, дії яких призвели до численних жертв.

Так, Суд наголосив, що одеська поліція "не зробила практично нічого", щоби запобігти нападу на мітингарів, який відбувався із використанням вогнепальної зброї. Зокрема, одеська поліція проігнорувала численні оперативні дані про підготовку безладів, стверджує ЄСПЛ із посиланням на наявні підтвердження цього.

"Основний обов'язок влади полягав у тому, щоб робити все можливе, для запобігання ризику насильства", – заявив Суд, наголосивши: те, що українська влада була слабкою на фоні російської агресії у Криму та на Донбасі, не позбавило державу можливості діяти. Заступник керівника регіональної поліції Володимир Фучеджи згодом втік до Росії.

Також Суд вважає доведеним, що "доправлення пожежних машин на місце пожежі було навмисно затримане на 40 хвилин, а поліція не втрутилася, щоб допомогти евакуювати людей" з будинку профспілок. Керівник обласного управління ДСНС Володимир Боделан, який особисто давав вказівку не надсилати машини на гасіння пожежі, за два роки втік до Росії, але під час його перебування в Одесі проти нього навіть не порушували кримінальну справу.

Також ЄСПЛ визнав, що місцева влада під виглядом "прибирання" свідомо знищувала докази на місці трагедії.

З огляду на це, Суд визнав Україну винною у порушенні статті Європейської конвенції з прав людини про право на життя. Українська держава має виплатити по 15 тисяч євро компенсації родичам кожного із загиблих, по 12 тисяч – трьом позивачам, які вижили, але зазнали серйозних опіків. Найвищу компенсацію, 17 тисяч євро, отримає донька Михайла В'ячеславова, що згорів у Будинку профспілок, оскільки вона скаржилася також на безпідставну тривалу відмову влади видати їй тіло батька для поховання.

Росія не була стороною позову у скаргах позивачів.

ЄСПЛ розглядає також справи проти РФ – так, минулого року Росія розгромно програла в ЄСПЛ справу щодо порушень прав людини у Криму.

Раніше у Раді Європи заявили, що вимагають від Росії припинити репресії в окупованому Криму.