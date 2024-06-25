Росія розгромно програла в ЄСПЛ справу щодо порушень прав людини у Криму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) оголосив рішення по суті в першій міждержавній справі "Україна проти Росії (щодо Криму)", визнавши державу-агресорку винною у систематичних порушеннях прав людини на окупованому півострові.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка має у своєму розпорядженні рішення суду.

Справа "Україна проти Росії (щодо Криму)" стосувалася тверджень України про систематичні порушення Європейської конвенції з прав людини Російською Федерацією в Криму, починаючи з лютого 2014 року.

Вона також стосувалася тверджень про систематичні переслідування українців за їхню політичну позицію та/або проукраїнську діяльність ("українські політичні в'язні"), які мали місце переважно в Криму, а також в інших частинах України або в Російській Федерації з початку 2014 року.

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Суд одноголосно постановив, що "мали місце порушення статей 2 (право на життя), 3 (заборона нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження), 5 (право на свободу та особисту недоторканність), 6 (право на справедливий суд), 7 (відсутність покарання без закону), 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя), 9 (свобода релігії), 10 (свобода вираження поглядів), 11 (свобода зібрань), 14 (заборона дискримінації) та 18 (обмеження використання обмежень прав) Європейської конвенції про захист прав людини", – повідомили в суді.

Також були визнані порушення Росією статті 1 Протоколу №1 (захист власності), статті 2 Протоколу № 1 (право на освіту) та статті 2 Протоколу № 4 (свобода пересування) до Європейської конвенції з прав людини.

Суд також одноголосно постановив, що Російська Федерація не виконала своїх зобов'язань за статтею 38 (зобов'язання забезпечити необхідні умови для розгляду справи) Конвенції.

Нарешті, ЄСПЛ одноголосно постановив, що відповідно до статті 46 (обов'язковість та виконання рішень) Росія повинна була вжити заходів для якнайшвидшого безпечного повернення ув'язнених, переведених з Криму до пенітенціарних установ, розташованих на території Російської Федерації, у найкоротші терміни.

Суд вважає, що у нього є достатньо доказів – зокрема, доповідей міжурядових і неурядових організацій, підтверджених показаннями свідків та іншими матеріалами, – щоб поза розумним сумнівом дійти висновку, що ці інциденти були достатньо численними і взаємопов'язаними, щоб скласти практику або систему порушень.

Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко назвала це рішення ЄСПЛ розгромним для Росії.

"Це розгромне рішення ЄСПЛ для агресора!!!! ЄСПЛ визнав, що уряд України довів існування систематичних порушень наших громадян з початку окупації Росією Криму в лютому 2014 року", – написала вона у Facebook.

За словами Сокоренко, це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала РФ відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь.

"Це рішення унікальне – ряд висновків та порушень за Конвенцією сьогодні ЄСПЛ визнав вперше в своїй практиці (застосування російського законодавства, незаконні суди, примусова зміна громадянства).

Це важливий етап та результат на шляху до притягнення агресора до міжнародно-правової відповідальності!" – заявила Сокоренко.

Уряд України у цій справі стверджував, що з 27 лютого 2014 року Росія здійснює ефективний контроль над Автономною республікою Крим та містом Севастополь.

Він стверджував, що систематичні порушення прав людини Росією були частиною кампанії репресій, яка включала, зокрема, зникнення, незаконні затримання, жорстоке поводження, неможливість відмовитися від російського громадянства, придушення роботи українських ЗМІ та функціонування української мови в школах, а також переведення з Криму до віддалених в'язниць в Росії.

Зазначимо, з 2022 року Росія припинила брати участь у провадженнях в ЄСПЛ попри те, що досі несе відповідальність за рішеннями щодо скарг, поданих до вересня 2022 року.

Детальніше про мету України у цій справі читайте в інтерв’ю Сокоренко "Європейській правді".

Нещодавно в ЄСПЛ відбулися усні слухання у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти РФ" щодо порушень прав людини на окупованих територіях Донбасу.