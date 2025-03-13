Поліція Бельгії провела обшуки через новий корупційний скандал у Європарламенті

Бельгійська поліція провела обшуки, у тому числі в офісах китайського технологічного гіганта Huawei, через новий корупційний скандал у Європарламенті

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Бельгійська федеральна поліція провела обшуки рано вранці в четвер в рамках розслідування корупції в Європейському парламенті.

"Ми можемо підтвердити, що у нас триває розслідування за попередніми звинуваченнями в корупції, підробці документів, відмиванні грошей в Європарламенті", – заявив представник бельгійської прокуратури.

Поліція провела обшуки за 21 адресою в Брюсселі, Фландрії, Валлонії та Португалії, додав речник. Правоохоронці заарештували кілька осіб.

Видання Follow the Money, Le Soir і Knack повідомили, що прокуратура розслідує правопорушення, пов'язані з китайським технологічним гігантом Huawei. Одна людина, обізнана з ходом розслідування, також підтвердила, що розслідування пов'язане з Huawei.

Двоє людей, які працюють в будівлі головного лобістського офісу Huawei в Європейському Союзі в Брюсселі, повідомили Politico, що бачили, як вранці в четвер до офісу увійшли співробітники поліції, і опівдні вони все ще перебували в приміщенні.

Нагадаємо, Німеччина вирішила відмовитись від китайських компонентів у мережі 5G з міркувань безпеки, у тому числі від обладнання Huawei.

Також зазначимо, що це не перше розслідування корупції у Європарламенті.

Нещодавно колишній євродепутатці висунули звинувачення у справі про топкорупцію у Європарламенті. Йдеться про корупційний скандал "Катаргейт".