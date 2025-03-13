Полиция Бельгии провела обыски из-за нового коррупционного скандала в Европарламенте

Бельгийская полиция провела обыски, в том числе в офисах китайского технологического гиганта Huawei, из-за нового коррупционного скандала в Европарламенте

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Бельгийская федеральная полиция провела обыски рано утром в четверг в рамках расследования коррупции в Европейском парламенте.

"Мы можем подтвердить, что у нас продолжается расследование по предварительным обвинениям в коррупции, подделке документов, отмывании денег в Европарламенте", – заявил представитель бельгийской прокуратуры.

Полиция провела обыски по 21 адресу в Брюсселе, Фландрии, Валлонии и Португалии, добавил представитель. Правоохранители арестовали несколько человек.

Издания Follow the Money, Le Soir и Knack сообщили, что прокуратура расследует правонарушения, связанные с китайским технологическим гигантом Huawei. Один человек, знакомый с ходом расследования, также подтвердил, что расследование связано с Huawei.

Два человека, которые работают в здании главного лоббистского офиса Huawei в Европейском Союзе в Брюсселе, сообщили Politico, что видели, как утром в четверг в офис вошли сотрудники полиции, и в полдень они все еще находились в помещении.

Напомним, Германия решила отказаться от китайских компонентов в сети 5G из соображений безопасности, в том числе от оборудования Huawei.

Также отметим, что это не первое расследование коррупции в Европарламенте.

Недавно бывшему евродепутату выдвинули обвинения по делу о топ-коррупции в Европарламенте. Речь идет о коррупционном скандале "Катаргейт".