Полиция Бельгии провела обыски из-за нового коррупционного скандала в Европарламенте
Бельгийская полиция провела обыски, в том числе в офисах китайского технологического гиганта Huawei, из-за нового коррупционного скандала в Европарламенте
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.
Бельгийская федеральная полиция провела обыски рано утром в четверг в рамках расследования коррупции в Европейском парламенте.
"Мы можем подтвердить, что у нас продолжается расследование по предварительным обвинениям в коррупции, подделке документов, отмывании денег в Европарламенте", – заявил представитель бельгийской прокуратуры.
Полиция провела обыски по 21 адресу в Брюсселе, Фландрии, Валлонии и Португалии, добавил представитель. Правоохранители арестовали несколько человек.
Издания Follow the Money, Le Soir и Knack сообщили, что прокуратура расследует правонарушения, связанные с китайским технологическим гигантом Huawei. Один человек, знакомый с ходом расследования, также подтвердил, что расследование связано с Huawei.
Два человека, которые работают в здании главного лоббистского офиса Huawei в Европейском Союзе в Брюсселе, сообщили Politico, что видели, как утром в четверг в офис вошли сотрудники полиции, и в полдень они все еще находились в помещении.
Напомним, Германия решила отказаться от китайских компонентов в сети 5G из соображений безопасности, в том числе от оборудования Huawei.
Также отметим, что это не первое расследование коррупции в Европарламенте.
Недавно бывшему евродепутату выдвинули обвинения по делу о топ-коррупции в Европарламенте. Речь идет о коррупционном скандале "Катаргейт".