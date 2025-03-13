Швеція надає Україні близько $138 млн на відновлення та розвиток

Швеція виділить Україні допомогу у відновленні, розвитку та задоволенні нагальних гуманітарних потреб.

Про це заявив у четвер, 13 березня, міністр міжнародного розвитку Швеції Бенджамін Доуза, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

За словами шведського міністра, країна виділить Україні понад 1,4 млрд шведських крон (близько $137,7 млн) для допомоги у відновленні та розвитку, а також для задоволення нагальних гуманітарних потреб.

Він розповів, що цей пакет допомоги, який є найбільшою в історії Швеції програмою цивільної допомоги, включає підтримку у відновленні зруйнованої інфраструктури, а також розмінування та підготовку медичних працівників.

"Підтримка України – це питання солідарності, а також безпеки Швеції. Останні кілька тижнів були непростими. Ніколи ще не було так ясно, що ми не можемо більше сприймати світову підтримку України як належне", – підсумував Доуза.

Швеція до 8 березня анонсувала виділення близько 2 млн євро на розвиток можливостей для жінок в Україні.

12 березня писали, що Норвегія виділяє 16 млн євро на інфраструктурні й енергоефективні проєкти в низці регіонів України, що поєднані з процесом відбудови.