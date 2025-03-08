Швеція виділяє 2 млн євро на розвиток можливостей для жінок в Україні

Швеція спрямовує кошти обсягом близько 2 млн євро на розвиток можливостей для жінок в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в X (Twitter) посольства Швеції в Україні у Міжнародний жіночий день.

"Сьогодні Швеція розпочинає нову підтримку UN Women Ukraine у розмірі 22,5 мільйонів шведських крон для сприяння розширенню прав і можливостей жінок в Україні", – повідомили у посольстві.

8 березня ми віддаємо шану українським жінкам, які мужньо захищають свою країну та всю Європу як військові та гуманітарні працівники, підприємці й політичні лідери.



Сьогодні Швеція розпочинає нову підтримку @unwomenukraine у розмірі 22,5 мільйонів шведських крон для сприяння… pic.twitter.com/bSljQ4nWoQ – Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) March 8, 2025

"Ми віддаємо шану українським жінкам, які мужньо захищають свою країну та всю Європу як військові та гуманітарні працівники, підприємці й політичні лідери", – зазначають у заяві.

Швеція у 2025 році головуватиме у правлінні платформи UN Women, що опікується проєктами з гендерної рівності і розвитку можливостей для жінок у всьому світі.

У третю річницю повномасштабної війни шведські урядовці анонсували плани надати Україні системи ППО на 113 млн доларів.