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Швеція виділяє 2 млн євро на розвиток можливостей для жінок в Україні

Новини — Субота, 8 березня 2025, 17:37 — Марія Ємець

Швеція спрямовує кошти обсягом близько 2 млн євро на розвиток можливостей для жінок в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в X (Twitter) посольства Швеції в Україні у Міжнародний жіночий день.

"Сьогодні Швеція розпочинає нову підтримку UN Women Ukraine у розмірі 22,5 мільйонів шведських крон для сприяння розширенню прав і можливостей жінок в Україні", – повідомили у посольстві.

"Ми віддаємо шану українським жінкам, які мужньо захищають свою країну та всю Європу як військові та гуманітарні працівники, підприємці й політичні лідери", – зазначають у заяві. 

Швеція у 2025 році головуватиме у правлінні платформи UN Women, що опікується проєктами з гендерної рівності і розвитку можливостей для жінок у всьому світі. 

У третю річницю повномасштабної війни шведські урядовці анонсували плани надати Україні системи ППО на 113 млн доларів.

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Швеція
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