Норвегія надає 16 млн євро на енергоефективні проєкти відбудови в Україні

Норвегія виділяє 16 млн євро на інфраструктурні й енергоефективні проєкти в низці регіонів України, що поєднані з процесом відбудови.

Про це "Європейській правді" повідомила пресслужба Північного зеленого банку NEFCO, через який надають кошти.

Норвегія виділила 180 млн крон (приблизно 16 млн євро) на проєкти відбудови, поєднані з підвищенням енергоефективності, впровадженням "зелених" технологій та модернізацію систем водовідведення. Фінансування є частиною норвезької програми Nansen для підтримки України і спрямоване на відбудову української інфраструктури з використанням сучасних енергоефективних технологій.

Частину фінансування вже використали на технічну допомогу для проєктів з будівництва термінового житла для внутрішньо переміщених осіб та проєктування будівель навчальних закладів з майже нульовим енергоспоживанням.

"Підтримка Норвегією відбудови через таких партнерів, як NEFCO, спрямована на те, щоб допомогти Україні захистити своїх людей, забезпечити важливі послуги критичної інфраструктури та підтримати країну, щоб вона стала більш енергетично стійкою та незалежною", – зазначив міністр міжнародного розвитку Норвегії Осмунд Аукруст.

У рамках перших енергоефективних проєктів, профінансованих цими коштами, відремонтують дитячі садки, ліцей та заклади охорони здоров’я у кількох регіонах, зокрема у таких містах як Козятин, Красилів та Овруч.

Ймовірну економію теплоспоживання оцінюють у 52–70%, а економія електроенергії може сягнути 45-60% порівняно з показниками до впровадження проєктів. Крім того, реконструкція подовжить термін експлуатації будівель і підвищить загальну стійкість муніципальної інфраструктури.

В Овручі запланували капітальний ремонт ліцею №3 і двох корпусів Овруцької міської лікарні, частково пошкоджених під час війни. У Козятині планують ремонт та енергоефективну модернізацію дитсадків №1 та №4, у Красилові на Хмельниччині – державного центру первинної медико-санітарної допомоги.

NEFCO, Північний зелений банк, – міжнародна фінансова організація, що належить п’яти скандинавським країнам та працює в Україні вже 20 років, а зараз активно залучена до проєктів відбудови критичної інфраструктури і закриття житлових потреб вимушених переселенців. В рамках Програми зеленого відновлення України NEFCO мобілізував понад 330 мільйонів євро від ЄС, Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції.

Фінляндія цього тижня анонсувала ще 16 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для України, що буде надана через ООН і Червоний Хрест.

Швеція до 8 березня анонсувала виділення близько 2 млн євро на розвиток можливостей для жінок в Україні.