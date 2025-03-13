Швеция предоставляет Украине около $138 млн на восстановление и развитие

Швеция выделит Украине помощь в восстановлении, развитии и удовлетворении насущных гуманитарных потребностей.

Об этом заявил в четверг, 13 марта, министр международного развития Швеции Бенджамин Доуза, цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам шведского министра, страна выделит Украине более 1,4 млрд шведских крон (около $137,7 млн) для помощи в восстановлении и развитии, а также для удовлетворения насущных гуманитарных потребностей.

Он рассказал, что этот пакет помощи, который является крупнейшей в истории Швеции программой гражданской помощи, включает поддержку в восстановлении разрушенной инфраструктуры, а также разминирование и подготовку медицинских работников.

"Поддержка Украины – это вопрос солидарности, а также безопасности Швеции. Последние несколько недель были непростыми. Никогда еще не было так ясно, что мы не можем больше воспринимать мировую поддержку Украины как должное", – подытожил Доуза.

Швеция к 8 марта анонсировала выделение около 2 млн евро на развитие возможностей для женщин в Украине.

12 марта писали, что Норвегия выделяет 16 млн евро на инфраструктурные и энергоэффективные проекты в ряде регионов Украины, связанные с процессом восстановления.