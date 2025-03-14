Витік даних Пентагону про Україну: обвинувачений заявив, що викривав "брехню Байдена"

Американський військовослужбовець Джек Тейшейра, який розкрив секретну інформацію Пентагону через онлайн-платформу Discord, в ході судового засідання напередодні назвав себе "гордим патріотом", який лише "викриває і виправляє брехню, поширювану адміністрацією Байдена".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Визнавши себе винним за звинуваченням у перешкоджанні правосуддю, 23-річний військовий заявив, що знав про незаконність своїх дій, але вважав за необхідне розповісти правду про те, як адміністрація Байдена вводить американську громадськість в оману щодо війни в Україні.

"Якщо я врятував хоча б одне американське, російське або українське життя у цій безглуздій війні за гроші, моє покарання того варте", – сказав він.

Його останні коментарі різко контрастують із вибаченнями, які він приніс під час винесення вироку федеральному суду.

За словами Тейшейри він, як і президент Дональд Трамп, став жертвою Міністерства юстиції.

Потім він закликав Трампа і членів його адміністрації "переглянути моє подвійне переслідування і покарання з метою повернути назад дії deep state і показати правду, хоч би якою ганебною вона була для адміністрації Байдена".

"Я впевнений у тому, як історія запам'ятає мої дії", – додав він.

Суддя військового суду Вікі Маркус погодилася на угоду зі слідством і засудила Тейшейру до звільнення з доганою і без тюремного ув'язнення. Вона відхилила вимогу прокуратури про винесення йому письмової догани і пониження в званні.

Як відомо, військовослужбовець Національної гвардії Військово-повітряних сил Джек Тейшейра, який був фахівцем з інформаційних технологій на об’єднаній базі Кейп-Код у Массачусетсі, отримав доступ до секретних матеріалів, включаючи карти, супутникові знімки та розвіддані про союзників США, а потім розміщував ці документи на онлайн-платформі Discord.

Серед документів, якими він поділився із учасниками закритої групи, була конфіденційна інформація про війну в Україні.

Федеральні правоохоронні органи заарештували Тейшейру в квітні 2023 року в будинку його родини в Массачусетсі після тижневого розслідування того, як конфіденційні записи Пентагону потрапили в інтернет.

У листопаді минулого року федеральний суд Бостона засудив американського військовослужбовця Джека Тейшейру, який розкрив секретну інформацію Пентагону через онлайн-платформу Discord, до 15 років позбавлення волі.

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