Військовий США, який "злив" секретні дані про війну в Україні, отримав 15 років за ґратами

У вівторок, 12 листопада, федеральний суд Бостона засудив американського військовослужбовця Джека Тейшейру, який розкрив секретну інформацію Пентагону через онлайн-платформу Discord, до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомило агентство AP, передає "Європейська правда".

Як передає агентство, прибувши до зали суду, Тейшейра заявив, що йому "шкода за все, що він заподіяв".

"Я розумію всю свою відповідальність і наслідки лягають на мої плечі", – сказав він.

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Джоді Коен, спецагентка, відповідальна за Бостонський відділ Федерального бюро розслідувань, повідомила журналістам, що вирок покладає на Тейшейру відповідальність за те, що він спричинив один з "найпродуктивніших витоків секретної інформації в американській історії".

"Цей колишній військовослужбовець Національної гвардії грубо зрадив нашу країну і присягу, яку він дав, щоб зберегти її таємниці, щоб потішити своє его і справити враження на своїх друзів", – сказала вона.

Адвокати Тейшейри просили суддю про 11 років увʼязнення та переконували, що він має розлади аутичного спектру й був соціально ізольований протягом життя. Відтак, він ніколи не хотів завдати шкоди США, а лише інформувати інтернет-друзів про події у світі.

Фото: NBC

Як відомо, колишній 22-річний військовослужбовець Національної гвардії Військово-повітряних сил Джек Тейшейра, який був фахівцем з інформаційних технологій на об’єднаній базі Кейп-Код у Массачусетсі, отримав доступ до секретних матеріалів, включаючи карти, супутникові знімки та розвіддані про союзників США, а потім розміщував ці документи на онлайн-платформі Discord.

Серед документів, якими він поділився із учасниками закритої групи, була конфіденційна інформація про війну в Україні.

Федеральні правоохоронні органи заарештували Тейшейру в квітні 2023 року в будинку його родини в Массачусетсі після тижневого розслідування того, як конфіденційні записи Пентагону потрапили в інтернет.

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