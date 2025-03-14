ЗМІ: США обговорюють із Росією можливість майбутньої співпраці з "Газпромом"

Російські та європейські офіційні особи стверджують, що США вивчають можливості співпраці з російським енергетичним гігантом "Газпром".

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

За європейськими оцінками, між представниками США і Росії відбулися попередні контакти з цього питання, але незрозуміло, хто їх веде і чи залучена до них безпосередньо адміністрація Дональда Трампа, розповідають джерела.

За словами співрозмовників, які попросили не називати їхніх імен, обговорення можливої співпраці США з "Газпромом" перебуває на ранній стадії.

Спільні проєкти між РФ та США можуть стосуватися азійського та європейського регіонів.

Як зазначає агентство, це може бути частиною стратегії Вашингтона в ослабленні зв'язків Москви і Пекіна "не сіючи розколу".

Водночас європейські посадовці сумніваються в успіху США в цьому питанні.

Агентство зазначає, що угода між США і "Газпромом" стала б значним розворотом для президента США Дональда Трампа, який критикував Європу за її залежність від російського газу під час свого першого терміну і керував зусиллями, спрямованими на значне розширення продажів американського скрапленого природного газу європейським країнам.

За словами двох співрозмовників, "Газпром" прагне, щоб США допомогли перезапустити газопроводи "Північний потік", які проходять дном Балтійського моря з Росії до узбережжя Німеччини.

За словами одного зі співрозмовників, "Газпром" може запропонувати США участь у проєктах в Арктиці та на шельфі, наприклад, у проєкті з видобутку скрапленого природного газу на Сахаліні, якщо санкції, що обмежують іноземні інвестиції, буде знято.

Нагадаємо, видання FT повідомило, що колишній керівник компанії Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, особисто знайомий із Владіміром Путіним, запропонував США перезапустити "Північний потік-2" за їхньої участі.

Коментуючи це повідомлення, у Єврокомісії зазначили, що проєкт відбудови Nord Stream не становить спільного інтересу для держав Європейського Союзу.