Проект будівництва газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream) не становить спільного інтересу для держав Європейського Союзу, бо не диверсифікує джерела енергії в ЄС.

Про це на пресбрифінгу у Брюсселі 3 березня заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає кореспондент "Європейської правди".

Речниця Єврокомісії наголосила, що газопровід "Північний потік-2" не диверсифікує джерела постачання газу у Євросоюз, і, якщо він буде побудований, ЄС лише хвилюватиме його відповідність до вимог міжнародного законодавства.

"Наша позиція дуже і дуже чітка: "Північний потік-2" не є проектом спільного інтересу. Він не диверсифікує джерела енергії в ЄС. А також слід зазначити, що газ ніколи не постачався до Європи цим трубопроводом", – підкреслила Ітконен.

"Що ми говорили і якою була наша позиція протягом багатьох років – це те, що цей трубопровід, якщо він буде побудований та буде експлуатуватися, повинен працювати відповідно до міжнародного та європейського законодавства", – додала вона.

Як повідомлялося, німецький друг Путіна з часів роботи в таємній поліції Штазі лобіює у США перезапуск "Північного потоку-2".

Зазначимо, російський газопровід "Північний потік-2", у який Росія інвестувала мільярди євро, так і не почав використовуватися після завершення будівництва – спершу через юридичні проблеми, а далі через початок повномасштабної війни Росії проти України.

У результаті диверсії у вересні 2022 року було знищено дві нитки "Північного потоку-1" і одну з двох ниток "Північного потоку-2". Інша нитка цього газогону, яка має річну потужність у 27,5 млрд кубометрів природного газу, не пошкоджена, але ніколи не використовувалась.

У січні 2025 року данське енергетичне агентство видало дозвіл швейцарській "дочці" "Газпрому" на проведення робіт з консервації газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі, який було пошкоджено внаслідок серії вибухів у 2022 році.