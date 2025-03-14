СМИ: США обсуждают с Россией возможность будущего сотрудничества с "Газпромом"

Российские и европейские официальные лица утверждают, что США изучают возможности сотрудничества с российским энергетическим гигантом "Газпром".

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По европейским оценкам, между представителями США и России состоялись предварительные контакты по этому вопросу, но непонятно, кто их ведет и вовлечена ли в них непосредственно администрация Трампа, рассказывают источники.

По словам собеседников, которые попросили не называть их имен, обсуждение возможного сотрудничества США с "Газпромом" находится на ранней стадии.

Совместные проекты между РФ и США могут касаться азиатского и европейского регионов.

Как отмечает агентство, это может быть частью стратегии Вашингтона в ослаблении связей Москвы и Пекина "не сея раскола".

В то же время европейские чиновники сомневаются в успехе США в этом вопросе.

Агентство отмечает, что соглашение между США и "Газпромом" стало бы значительным разворотом для президента США Дональда Трампа, который критиковал Европу за ее зависимость от российского газа во время своего первого срока и руководил усилиями, направленными на значительное расширение продаж американского сжиженного природного газа европейским странам.

По словам двух собеседников, "Газпром" стремится к тому, чтобы США помогли перезапустить газопроводы "Северный поток", которые проходят по дну Балтийского моря из России к побережью Германии.

По словам одного из собеседников, "Газпром" может предложить США участие в проектах в Арктике и на шельфе, например в проекте по добыче сжиженного природного газа на Сахалине, если санкции, ограничивающие иностранные инвестиции, будут сняты.

Напомним, издание FT сообщило, что бывший руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, лично знакомый с Владимиром Путиным, предложил США перезапустить "Северный поток-2" при их участии.

Комментируя это сообщение, в Еврокомиссии отметили, что проект восстановления Nord Stream не представляет общего интереса для государств Европейского Союза.