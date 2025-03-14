Лідери партій Гренландії спільно засудили зазіхання Трампа на острів

Лідери гренландських партій на зустрічі 14 березня відкинули неодноразові заклики Дональда Трампа до захоплення острова.

Як повідомляє "Європейська правда", текст їхньої спільної заяви поширив уряд Гренландії.

Очільники гренландських партій наголосили, що не можуть прийняти "неодноразових заяв про анексію та контроль над Гренландією".

"Як лідери партій, ми вважаємо таку поведінку неприйнятною для друзів і союзників по оборонному союзу", – додали вони.

У заяві також наголошується, що парламентські партії Гренландії "рішуче дистанціюються від спроб внести розкол".

"Гренландія – це країна, яку ми всі підтримуємо", – ідеться там.

Виконувач обовʼязків глави уряду Гренландії Муте Егеде ініціював зустріч лідерів партій острова після чергової заяви президента США Дональда Трампа стосовно острова.

У четвер під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявив, що думає, що анексія Гренландії "станеться", бо це потрібно "для міжнародної безпеки".

Муте Егеде наразі виконує обовʼязки премʼєр-міністра Гренландії після того, як його партія програла на парламентських виборах 11 березня.

Детальніше про це читайте у статті: Без шансів для Трампа: яке майбутнє обирає для себе Гренландія