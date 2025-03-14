У Данії нагадали Трампу про міжнародне право після заяв про анексію Гренландії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен відреагував на останні заяви президента США Дональда Трампа про можливу анексію Гренландії.

Слова очільника МЗС Данії наводить DR, повідомляє "Європейська правда".

Расмуссен наголосив, що Гренландія не може бути анексована іншою країною.

"Ви не можете анексувати країну союзника або будь-яку іншу країну, тому що це суперечить міжнародному праву", – сказав він в інтерв'ю TV 2.

Данський міністр також висловив впевненість "в підтримці НАТО" на тлі зазіхань Трампа на острів.

У четвер під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте президент США заявив, що думає, що анексія Гренландії "станеться", бо це потрібно "для міжнародної безпеки".

Після цього виконувач обовʼязків глави уряду Гренландії Муте Егеде заявив, що ініціює зустріч лідерів партій острова.

Муте Егеде наразі виконує обовʼязки премʼєр-міністра Гренландії після того, як його партія програла на парламентських виборах 11 березня.

Детальніше про це читайте у статті: Без шансів для Трампа: яке майбутнє обирає для себе Гренландія