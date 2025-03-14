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Лидеры партий Гренландии совместно осудили посягательство Трампа на остров

Новости — Пятница, 14 марта 2025, 18:59 — Олег Павлюк

Лидеры гренландских партий на встрече 14 марта отвергли неоднократные призывы Дональда Трампа к захвату острова.

Как сообщает "Европейская правда", текст их совместного заявления распространило правительство Гренландии.

Руководители гренландских партий отметили, что не могут принять "неоднократных заявлений об аннексии и контроле над Гренландией".

"Как лидеры партий, мы считаем такое поведение неприемлемым для друзей и союзников по оборонному союзу", – добавили они.

В заявлении также отмечается, что парламентские партии Гренландии "решительно дистанцируются от попыток внести раскол".

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"Гренландия – это страна, которую мы все поддерживаем", – говорится там.

Исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде инициировал встречу лидеров партий острова после очередного заявления президента США Дональда Трампа в отношении острова.

В четверг во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что думает, что аннексия Гренландии "произойдет", потому что это нужно "для международной безопасности".

Муте Эгеде сейчас исполняет обязанности премьер-министра Гренландии после того, как его партия проиграла на парламентских выборах 11 марта.

Подробнее об этом читайте в статье: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия

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