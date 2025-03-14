Зеленський: рішення щодо членства України в ЄС блокує лише Угорщина

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо членства України в Європейському Союзі блокує лише Угорщина.

Про це він сказав під час зустрічі із журналістами у п’ятницю, 14 березня, передає Укрінформ, пише "Європейська правда".

Український президент заявив, що те, що стосується Європейського Союзу, а саме рішення щодо членства України – блокує одна країна.

"Ця країна – Угорщина", – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що кінцевою угодою закінчення війни будуть також економічні гарантії для України.

"Пункт №1 економічних гарантій для України – членство в ЄС. Без альтернатив і без обговорення. Ні США, ні члени Європейського Союзу, які також про це знають, ніхто не проти. Всі підтримують це, крім однієї країни", – сказав він.

Зеленський спрогнозував, що в момент ухвалення остаточного рішення влада Угорщини буде "дивитися на політику США".

"Я думаю, що Угорщина буде дивитись на політику США", – додав він.

Нагадаємо, в середині лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.

Під час поїздки усього складу Єврокомісії до Києва на третю річницю великої війни у ЄК заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.

12 березня очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна розглядає різні варіанти врегулювання питання блокування Угорщиною початку переговорів про вступ до ЄС.

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