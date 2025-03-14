Зеленский: решение о членстве Украины в ЕС блокирует только Венгрия

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о членстве Украины в Европейском Союзе блокирует только Венгрия.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами в пятницу, 14 марта, передает Укринформ, пишет "Европейская правда".

Украинский президент заявил, что то, что касается Европейского Союза, а именно решение о членстве Украины – блокирует одна страна.

"Эта страна – Венгрия", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что конечным соглашением окончания войны будут также экономические гарантии для Украины.

"Пункт №1 экономических гарантий для Украины – членство в ЕС. Без альтернатив и без обсуждения. Ни США, ни члены Европейского Союза, которые также об этом знают, никто не против. Все поддерживают это, кроме одной страны", – сказал он.

Зеленский спрогнозировал, что в момент принятия окончательного решения власти Венгрии будут "смотреть на политику США".

"Я думаю, что Венгрия будет смотреть на политику США", – добавил он.

Напомним, в середине февраля стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.

Во время поездки всего состава Еврокомиссии в Киев на третью годовщину большой войны в ЕК заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.

12 марта глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина рассматривает различные варианты урегулирования вопроса блокирования Венгрией начала переговоров о вступлении в ЕС.

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