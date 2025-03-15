МЗС Німеччини: Путін веде "тактику затягування" в Україні

У Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що кремлівський правитель Владімір Путін вдався до тактики затягування щодо війни в Україні після отримання пропозиції щодо припинення вогню.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

У німецькому МЗС зазначили, що скептично ставляться до заяв господаря Кремля.

"У кращому разі можна говорити про тактику затягування щодо припинення вогню, якщо є такі умови і застереження", – заявила речниця німецького МЗС.

За словами представниці німецького зовнішньополітичного відомства, слід поставити запитання, "чи є серйозна зацікавленість у тому, щоб працювати в напрямку міцного припинення вогню та врегулювання".

Як відомо, у четвер, 13 березня, очільник Кремля Владімір Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу".

14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.