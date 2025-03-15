МИД Германии: Путин ведет "тактику затягивания" в Украине

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что кремлевский правитель Владимир Путин прибег к тактике затягивания относительно войны в Украине после получения предложения о прекращении огня.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

В немецком МИД отметили, что скептически относятся к заявлениям хозяина Кремля.

"В лучшем случае можно говорить о тактике затягивания о прекращении огня, если есть такие условия и предостережения", – заявила пресс-секретарь немецкого МИД.

По словам представительницы немецкого внешнеполитического ведомства, следует задать вопрос, "есть ли серьезная заинтересованность в том, чтобы работать в направлении прочного прекращения огня и урегулирования".

Как известно, в четверг, 13 марта, глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".

14 марта страны G7 заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.