Трамп: відмова РФ від перемир'я стане невтішним моментом для світу

Президент США Дональд Трамп сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу".

Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу". За його словами, припинення вогню – це "перша стадія" переговорів.

Він поділився також тим, що багато деталей остаточної угоди між Україною та США вже обговорено.

"Ми обговорювали з Україною ділянки землі, які будуть збережені і втрачені, і всі інші елементи остаточної угоди. Йдеться про електростанцію (Запорізька АЕС, – Ред.), дуже велику електростанцію. Хто отримає електростанцію, хто отримає те і те. Тож, знаєте, це нелегкий процес", – сказав він.

За словами президента США, НАТО та присутність Росії на тимчасово окупованих територіях України теж обговорювали представники США з представниками України.

Також Трамп згадав про членство України в НАТО й заявив, що "всі знають, якою є відповідь на це питання".

"Вони обговорюють НАТО і членство в НАТО, і всі знають, якою є відповідь на це питання. Вони знають цю відповідь вже 40 років, якщо чесно", – сказав він.

