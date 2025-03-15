Прем'єр Британії назвав дві точки тиску, які можна застосувати до Росії

Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що є дві точки тиску для того, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Про це він сказав на пресконференції після віртуальної зустрічі з лідерами, які беруть участь у "коаліції охочих", повідомляє "Європейська правда".

Він відповідав на запитання, що можна зробити, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів

"Перше – це збільшення військового потенціалу України і нові зобов'язання були покладені сьогодні вранці на стіл переговорів у цьому відношенні", – заявив Стармер.

Другий, за його словами, – це набір санкцій проти Росії.

"Ми хочемо ще більше посилити санкції. І ми обговорили сьогодні вранці, наскільки далі ми можемо піти, включаючи питання заморожених активів", зазначив він.

Водночас він наголосив на складності питання поводження із замороженими активами.

"Тому ми обговорили подальші санкції, які не мають нічого спільного з активами, які ми будемо просувати в результаті сьогоднішньої ранкової дискусії, а також продовження дискусії про те, що ще можна зробити щодо самих активів", – зазначив Стармер.

Нещодавно десятки європейських депутатів закликали Бельгію конфіскувати російські активи, заморожені під її юрисдикцією.

А 13 березня національні збори Франції ухвалили резолюцію, в якій закликають посилити підтримку України і вилучити заморожені російські активи.