Премьер Британии назвал две точки давления, которые можно применить к России

Премьер Британии Кир Стармер заявил, что есть две точки давления для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Об этом он сказал на пресс-конференции после виртуальной встречи с лидерами, которые участвуют в "коалиции желающих", сообщает "Европейская правда".

Он отвечал на вопрос, что можно сделать, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров

"Первое – это увеличение военного потенциала Украины и новые обязательства были возложены сегодня утром на стол переговоров в этом отношении", – заявил Стармер.

Второй, по его словам, – это набор санкций против России.

"Мы хотим еще больше усилить санкции. И мы обсудили сегодня утром, насколько дальше мы можем пойти, включая вопрос замороженных активов", отметил он.

В то же время он отметил сложность вопроса обращения с замороженными активами.

"Поэтому мы обсудили дальнейшие санкции, которые не имеют ничего общего с активами, которые мы будем продвигать в результате сегодняшней утренней дискуссии, а также продолжение дискуссии о том, что еще можно сделать в отношении самих активов", – отметил Стармер.

Недавно десятки европейских депутатов призвали Бельгию конфисковать российские активы, замороженные под ее юрисдикцией.

А 13 марта национальное собрание Франции приняло резолюцию, в которой призывают усилить поддержку Украины и изъять замороженные российские активы.