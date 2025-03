Десятки європейських депутатів закликали Бельгію конфіскувати €250 млрд росактивів

Десятки депутатів з різних країн Європи звернулися з відкритим листом до короля Бельгії Філіпа, закликаючи його виступити на підтримку конфіскації 250 млрд євро заморожених російських активів на підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", текст звернення опублікував латвійський євродепутат Ріхардс Кольс.

Звернення до короля Бельгії Філіпа щодо російських активів підписали близько 30 депутатів національних парламентів країн ЄС та Європарламенту. Зокрема, це представники країн Балтії, Польщі, Чехії, Франції, Німеччини, Фінляндії, Швеції, Данії, Хорватії, також декілька угорських депутатів, словацька депутатка і кілька підписантів з України.

We – parliamentarians from across Europe – have addressed an open letter to His Majesty King Philippe of Belgium @MonarchieBe, calling on Belgium to seize over €250 billion in frozen Russian assets and transfer them directly to Ukraine.



This is a test of Europe’s resolve.… pic.twitter.com/hJODpbNbdj