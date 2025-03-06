Десятки європейських депутатів закликали Бельгію конфіскувати €250 млрд росактивів

Десятки депутатів з різних країн Європи звернулися з відкритим листом до короля Бельгії Філіпа, закликаючи його виступити на підтримку конфіскації 250 млрд євро заморожених російських активів на підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", текст звернення опублікував латвійський євродепутат Ріхардс Кольс.

Звернення до короля Бельгії Філіпа щодо російських активів підписали близько 30 депутатів національних парламентів країн ЄС та Європарламенту. Зокрема, це представники країн Балтії, Польщі, Чехії, Франції, Німеччини, Фінляндії, Швеції, Данії, Хорватії, також декілька угорських депутатів, словацька депутатка і кілька підписантів з України.

We – parliamentarians from across Europe – have addressed an open letter to His Majesty King Philippe of Belgium @MonarchieBe, calling on Belgium to seize over €250 billion in frozen Russian assets and transfer them directly to Ukraine.



This is a test of Europe’s resolve.… pic.twitter.com/hJODpbNbdj – Rihards Kols (@RihardsKols) March 5, 2025

Підписанти закликають короля Бельгії у "вирішальний момент для безпеки Європи" публічно підтримати конфіскацію російських активів у Бельгії та їхню безпосередню передачу Україні.

У тексті відзначають особливу роль Бельгії, оскільки саме там зберігаються найбільші суми заморожених активів держави, що відповідальна за розв’язання загарбницької війни у Європі, численні порушення міжнародного права і звірства.

"Тут є і юридичні підстави, і моральний імператив для дій. Міжнародне право визнає право ержав конфіскувати активи агресора для компенсацій жертвам та фінансування відбудови. Прецеденти цього є", – зазначають вони.

У листі наголошують, що рішення у цьому питанні є також випробуванням на європейську рішучість. "Бельгія може і має показати приклад, демонструючи, що європейські цінності – не пусті слова, а принципи із наслідками", – зазначають підписанти.

Ще одним аргументом наводять те, що подальше збереження санкцій під питанням через позицію окремих країн ЄС, а ухвалити рішення про чергове продовження потрібно буде вже у червні.

"Європа стоїть на небезпечному роздоріжжі… І наші партнери, і супротивники пильно придивляються до тріщин у рішучості Європи, і наслідки цього будуть ширшими, ніж лише у питанні України", – зазначають у листі.

"Закликаємо Вашу Величність публічно підтримати негайну легальну конфіскацію та передачу цих активів Україні, та заохотити уряд Бельгії до лідерства у цьому кроці на національному та європейському рівні. Бельгія може стати лідером, якого Європа потребує у ці непевні часи, перетворивши заморожені активи на відчутне джерело підтримки української оборони та відбудови", – підсумовують депутати.

За даними FT, європейський мирний план передбачає використання росактивів як гарантії безпеки для України.

Як стало відомо, у президента України Володимира Зеленського в рамках його поїздки на позачерговий саміт європейських лідерів у Брюсселі 6 березня запланована аудієнція з королем Бельгії.





