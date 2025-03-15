Італія не планує участі у військовій місії в Україні

Італія підтвердила відсутність планів участі у військовій місії в Україні для підтримки потенційної мирної угоди з РФ.

Про це йдеться у повідомленні уряду Італії за результатами участі прем'єрки Джорджі Мелоні у віртуальній зустрічі "коаліції охочих", організованій прем'єром Британії Кіром Стармером.

В уряді Італії підкреслили, що лише справедливий і тривалий мир може забезпечити майбутній суверенітет і безпеку України.

"Прем'єр-міністерка Мелоні підтвердила, що Італія має намір продовжувати працювати з європейськими та західними партнерами і США над визначенням надійних і ефективних гарантій безпеки, підтвердивши, однак, що участь Італії у можливих військових силах на місцях не планується", – йдеться у повідомленні.

Прем'єр Британії після віртуальної зустрічі 15 березня оголосив, що зусилля "коаліції охочих" входять в оперативну фазу і в четвер у Британії зберуться військові посадовці для планування, яким чином можна підсилити майбутню мирну угоду.

Кір Стармер також заявив, що є дві точки тиску для того, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.