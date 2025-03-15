Италия не планирует участия в военной миссии в Украине

Италия подтвердила отсутствие планов участия в военной миссии в Украине для поддержки потенциального мирного соглашения с РФ.

Об этом говорится в сообщении правительства Италии по результатам участия премьера Джорджи Мелони в виртуальной встрече "коалиции желающих", организованной премьером Великобритании Киром Стармером.

В правительстве Италии подчеркнули, что только справедливый и длительный мир может обеспечить будущий суверенитет и безопасность Украины.

"Премьер-министр Мелони подтвердила, что Италия намерена продолжать работать с европейскими и западными партнерами и США над определением надежных и эффективных гарантий безопасности, подтвердив, однако, что участие Италии в возможных военных силах на местах не планируется", – говорится в сообщении.

Премьер Британии после виртуальной встречи 15 марта объявил, что усилия "коалиции желающих" входят в оперативную фазу и в четверг в Британии соберутся военные чиновники для планирования, каким образом можно усилить будущее мирное соглашение.

Кир Стармер также заявил, что есть две точки давления для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.