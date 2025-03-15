Орбан обіцяє знищити фінансовані з-за кордону ЗМІ і НУО "як комах"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в суботу пообіцяв позбавити свою країну від тих, хто, за його словами, працює в інтересах іноземних держав, заявивши, що його правий уряд ліквідує глобальну "тіньову армію", яка служить Європейському Союзу і "ліберальній американській імперії".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

У пронизаному теорією змови зверненні, яке збіглося з національним святом, присвяченим угорській революції 1848 року проти правління Габсбургів, Віктор Орбан заявив групі з кількох тисяч обраних прихильників, що Угорщина в найближчі тижні ліквідує засоби масової інформації та інші організації, які отримують фінансування з-за кордону, порівнявши такі групи з комахами.

"Після сьогоднішнього святкового зібрання настане великоднє прибирання. Комахи перезимували", – сказав Орбан.

"Ми демонтуємо фінансову машину, яка використовувала корумповані долари для купівлі політиків, суддів, журналістів, псевдо-НУО та політичних активістів. Ми ліквідуємо всю тіньову армію", – додав він.

Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, останніми роками використовував святкування 15 березня як трибуну, з якої виголошував все більш ворожі заяви проти ЄС, до якого Угорщина належить з 2004 року. Він часто порівнював ЄС з Радянським Союзом, який окупував і репресував Угорщину протягом майже п'яти десятиліть у 20-му столітті, і пообіцяв "окупувати" владні кабінети в Європі.

Тепер, після інавгурації президента США Дональда Трампа, угорський лідер прискорив свої давні зусилля, спрямовані на розправу з критиками, такими як засоби масової інформації, правозахисні та антикорупційні групи, які, за його словами, підривають суверенітет Угорщини, отримуючи фінансову допомогу від міжнародних донорів.

Орбан 15 березня також опублікував у соцмережах допис під назвою "Чого угорська нація хоче від Брюсселя". Останній пункт зі списку вимог Орбана звучить так: "Союз, але без України".

Тим часом джерела "ЄвроПравди" розповіли, що під час обговорення проєкту висновків Європейської ради 20-21 березня представники Угорщини знову наполягають на скороченні розділу "Україна", вилучивши з його тексту згадки про продовження воєнної підтримки України та про "мир з позиції сили".