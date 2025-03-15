Орбан обещает уничтожить финансируемые из-за рубежа СМИ и НПО "как насекомых"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу пообещал избавить свою страну от тех, кто, по его словам, работает в интересах иностранных государств, заявив, что его правое правительство ликвидирует глобальную "теневую армию", которая служит Европейскому Союзу и "либеральной американской империи".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

В пронизанном теорией заговора обращении, которое совпало с национальным праздником, посвященным венгерской революции 1848 года против правления Габсбургов, Виктор Орбан заявил группе из нескольких тысяч избранных сторонников, что Венгрия в ближайшие недели ликвидирует средства массовой информации и другие организации, которые получают финансирование из-за рубежа, сравнив такие группы с насекомыми.

"После сегодняшнего праздничного собрания наступит пасхальная уборка. Насекомые перезимовали", – сказал Орбан.

"Мы демонтируем финансовую машину, которая использовала коррумпированные доллары для покупки политиков, судей, журналистов, псевдо-НПО и политических активистов. Мы ликвидируем всю теневую армию", – добавил он.

Орбан, который находится у власти с 2010 года, в последние годы использовал празднование 15 марта как трибуну, с которой произносил все более враждебные заявления против ЕС, к которому Венгрия принадлежит с 2004 года. Он часто сравнивал ЕС с Советским Союзом, который оккупировал и репрессировал Венгрию в течение почти пяти десятилетий в 20-м веке, и пообещал "оккупировать" властные кабинеты в Европе.

Теперь, после инаугурации президента США Дональда Трампа, венгерский лидер ускорил свои давние усилия, направленные на расправу с критиками, такими как средства массовой информации, правозащитные и антикоррупционные группы, которые, по его словам, подрывают суверенитет Венгрии, получая финансовую помощь от международных доноров.

Орбан 15 марта также опубликовал в соцсетях сообщение под названием "Чего венгерская нация хочет от Брюсселя". Последний пункт из списка требований Орбана звучит так: "Союз, но без Украины".

Между тем источники "ЕвроПравды" рассказали, что при обсуждении проекта выводов Европейского совета 20-21 марта представители Венгрии снова настаивают на сокращении раздела "Украина", изъяв из его текста упоминания о продолжении военной поддержки Украины и о "мире с позиции силы".