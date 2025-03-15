Президент Фінляндії: Путін не хоче миру або перемир’я, він просто тягне час

За словами президента Фінляндії Александра Стубба, Росія намагається грати в затяжну гру в Україні, але насправді не хоче припинення вогню або миру.

Про це він сказав після відеоконференції "коаліції охочих", організованої прем'єром Британії Кіром Стармером, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За його словами, Росія зараз намагається тягнути час.

"Путін не прагне перемир'я, припинення вогню чи миру. Його фундаментальна мета, а саме знищення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, зовсім не змінилася", – сказав Стубб.

"Сподіваємося, що ми зможемо продовжити тиск з боку Заходу, який змушує Росію припинити вогонь", – продовжив він.

За словами Стубба, крок вперед був зроблений на зустрічі на підтримку, яку провів Стармер. Президент повідомив, що створюється коаліція країн, готових підтримати Україну, до якої входять близько 30 країн-однодумців з Європи та з-за її меж.

"Британія та Франція відіграють сильну лідерську роль, і всі мають чітке бачення ситуації: Україна хоче миру і припинення вогню, Росія – ні", – сказав Стубб.

Прем'єр Британії після віртуальної зустрічі 15 березня оголосив, що зусилля "коаліції охочих" входять в оперативну фазу і в четвер у Британії зберуться військові посадовці для планування, яким чином можна підсилити майбутню мирну угоду.

Кір Стармер також заявив, що є дві точки тиску для того, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.