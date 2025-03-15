Президент Финляндии: Путин не хочет мира или перемирия, он просто тянет время

По словам президента Финляндии Александра Стубба, Россия пытается играть в затяжную игру в Украине, но на самом деле не хочет прекращения огня или мира.

Об этом он сказал после видеоконференции "коалиции желающих", организованной премьером Великобритании Киром Стармером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По его словам, Россия сейчас пытается тянуть время.

"Путин не стремится к перемирию, прекращению огня или миру. Его фундаментальная цель, а именно уничтожение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, совсем не изменилась", – сказал Стубб.

"Надеемся, что мы сможем продолжить давление со стороны Запада, которое заставляет Россию прекратить огонь", – продолжил он.

По словам Стубба, шаг вперед был сделан на встрече в поддержку, которую провел Стармер. Президент сообщил, что создается коалиция стран, готовых поддержать Украину, в которую входят около 30 стран-единомышленников из Европы и из-за ее пределов.

"Великобритания и Франция играют сильную лидерскую роль, и все имеют четкое видение ситуации: Украина хочет мира и прекращения огня, Россия – нет", – сказал Стубб.

Премьер Британии после виртуальной встречи 15 марта объявил, что усилия "коалиции желающих" входят в оперативную фазу и в четверг в Британии соберутся военные чиновники для планирования, каким образом можно усилить будущее мирное соглашение.

Кир Стармер также заявил, что есть две точки давления для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.