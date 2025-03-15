Меркель відкинула звинувачення через її постійні намагання "зрозуміти Путіна"

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель дала зрозуміти, що вона принципово відкидає зневажливе використання терміну "та, хто розуміє Путіна" ("Putin-Versteher") щодо себе.

Про це вона сказала в інтерв'ю Berliner Zeitung, передає "Європейська правда".

Вона відкинула критику власних рішень на посаді канцлера щодо війни в Україні. Меркель сказала, що у неї дуже мало ілюзій щодо Путіна.

"Я рекомендую поставити себе на моє місце тих часів. І я також рекомендую не говорити відразу, коли сьогодні з'являється інша перспектива, що ви тоді прийняли неправильне рішення. Я, звичайно, не приймаю це щодо свого рішення" – сказала вона.

Коли її запитали, як вона ставиться до терміну "Putin-Versteher", який використовується для опису людей, що обговорюють точку зору Путіна на розширення НАТО на схід, Меркель відповіла: "Не дуже добре".

"Розуміння того, що робить Путін, ставлячи себе на його місце, не є неправильним", – сказала вона.

"Немає жодного виправдання його вторгненню в іншу країну. Але дискурс про інтереси Росії має бути дозволений", – вважає Меркель.

У її сприйнятті Путін дуже стурбований визнанням – "особливо з боку Америки". Цей спосіб мислення походить з часів холодної війни; для нього відповідними суб'єктами є не Німеччина чи ЄС, а справді велика держава – Сполучені Штати Америки. "Вони були і є його точкою відліку", – стверджує Меркель.

Щодо зустрічі Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті, Меркель сказала, що вважає її дуже тривожною. "Я б воліла не бачити цієї зустрічі, особливо враховуючи, що її бачила вся Росія, в тому числі президент Путін", – зазначила вона.

У торішньому інтерв’ю Spiegel Меркель заявила, що Путін на початку свого президентства не мав наміру напасти на Україну, а його план окреслився з роками, у тому числі з огляду на поведінку Заходу.

Вона також обурилась, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні.

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