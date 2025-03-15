Меркель отвергла обвинения из-за ее постоянных попыток "понять Путина"

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что она принципиально отвергает пренебрежительное использование термина "та, кто понимает Путина" ("Putin-Versteher") в отношении себя.

Об этом она сказала в интервью Berliner Zeitung, передает "Европейская правда".

Она отвергла критику собственных решений на посту канцлера по войне в Украине. Меркель сказала, что у нее очень мало иллюзий относительно Путина.

"Я рекомендую поставить себя на мое место тех времен. И я также рекомендую не говорить сразу, когда сегодня появляется другая перспектива, что вы тогда приняли неправильное решение. Я, конечно, не принимаю это в отношении своего решения" – сказала она.

Когда ее спросили, как она относится к термину "Putin-Versteher", который используется для описания людей, обсуждающих точку зрения Путина на расширение НАТО на восток, Меркель ответила: "Не очень хорошо".

"Понимание того, что делает Путин, ставя себя на его место, не является неправильным", – сказала она.

"Нет никакого оправдания его вторжению в другую страну. Но дискурс об интересах России должен быть разрешен", – считает Меркель.

В ее восприятии Путин очень обеспокоен признанием – "особенно со стороны Америки". Этот способ мышления происходит со времен холодной войны; для него соответствующими субъектами являются не Германия или ЕС, а действительно великая держава – Соединенные Штаты Америки. "Они были и есть его точкой отсчета", – утверждает Меркель.

Относительно встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, Меркель сказала, что считает ее очень тревожной. "Я бы предпочла не видеть этой встречи, особенно учитывая, что ее видела вся Россия, в том числе президент Путин", – отметила она.

В прошлогоднем интервью Spiegel Меркель заявила, что Путин в начале своего президентства не намеревался напасть на Украину, а его план обозначился с годами, в том числе учитывая поведение Запада.

Она также возмутилась, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине.

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