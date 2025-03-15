Канада переглядає закупівлю F-35 на тлі напруженості зі США

Канада активно шукає потенційні альтернативи американському винищувачу-невидимці F-35 і проведе переговори з конкуруючими виробниками літаків.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер пізно ввечері в п'ятницю, всього через кілька годин після того, як був перепризначений на цю посаду в новому кабінеті прем'єр-міністра Марка Карні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC News.

Ця заява пролунала наступного дня після того, як Португалія повідомила, що планує відмовитися від придбання високотехнологічного військового літака.

Серед канадців спостерігається широка підтримка ідеї відмовитися від купівлі літаків вартістю 19 мільярдів доларів і знайти інші літаки, окрім тих, що виробляються і обслуговуються в США.

Після багаторічних зволікань ліберальний уряд у червні 2023 року підписав контракт з американським оборонним гігантом Lockheed Martin на закупівлю 88 винищувачів F-35.

Розмова про те, що є найкращим для загальних канадських інтересів та оборони країни, наразі відбувається з військовими, сказав Блер в інтерв'ю програмі "Влада і політика" на телеканалі CBC.

"Саме цей винищувач був визначений нашими військово-повітряними силами як платформа, яка їм потрібна, але ми також розглядаємо інші альтернативи – чи потрібно, щоб усі винищувачі були F-35", – сказав Блер.

Канада вже виділила кошти на перші 16 бойових літаків, які мають бути доставлені на початку наступного року.

Блер припускає, що перші F-35 можуть бути прийняті, а решту флоту складуть літаки європейських постачальників, такі як шведський Saab Gripen, який посів друге місце в конкурсі.

"Прем'єр-міністр попросив мене поїхати і вивчити ці питання, а також обговорити їх з іншими джерелами, зокрема, де можуть бути можливості для складання цих винищувачів в Канаді", – сказав Блер.

Це було непрямим натяком на шведську пропозицію, яка обіцяла, що збірка відбуватиметься в Канаді і буде передана інтелектуальна власність, що дозволить обслуговувати літаки в цій країні.

Основне технічне обслуговування, капітальний ремонт і оновлення програмного забезпечення на F-35 відбувається в США.

Ідея того, що Канада матиме змішаний парк винищувачів, є чимось, чому ВПС довго опиралися, хоча вони робили це аж до 1980-х років, коли були закуплені сучасні CF-18. Це означало б два різних режими підготовки, окремі ангари і інфраструктуру, а також інший ланцюг постачання – все це, на чому десятиліттями наполягали оборонні планувальники, є надто дорогим.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО. За словами посадовців, в рамках потенційної зміни політики США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо ця країна не досягла порогового рівня витрат на оборону.