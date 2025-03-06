ЗМІ: Трамп розглядає перегляд формату участі США в НАТО

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО.

Про це NBC News повідомили три теперішні і колишні високопосадовці США та один представник Конгресу США, пише "Європейська правда".

За словами посадовців, Трамп обговорив зі своїми помічниками можливість коригування участі США в НАТО таким чином, щоб надати перевагу членам Альянсу, які витрачають певний відсоток свого ВВП на оборону.

За словами посадовців, в рамках потенційної зміни політики США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо ця країна не досягла порогового рівня витрат на оборону.

Якщо Трамп піде не таку зміну, це означатиме значний відхід від основного принципу Альянсу, відомого як виконання Статті 5, яка говорить, що напад на будь-яку країну НАТО є нападом на всіх членів Альянсу.

За словами посадовців, Трамп також розглядає можливість зміни політики, за якою США віддавали би перевагу військовим навчанням з країнами-членами НАТО, які витрачають певний відсоток свого ВВП на оборону.

Його адміністрація вже дала зрозуміти європейським союзникам, що США можуть скоротити свою військову присутність в Європі, і одним з варіантів, який зараз розглядається, є передислокація деяких американських військ в регіоні, щоб вони були зосереджені в країнах НАТО або навколо тих, що збільшили свої витрати на оборону до певного відсотка від ВВП, сказали посадовці.

Відповідаючи на запитання про те, чи розглядає Трамп можливість внесення цих змін до взаємодії США з НАТО, представник Ради національної безпеки в письмовій заяві сказав: "Президент Трамп відданий НАТО і Статті 5".

Трамп неодноразово критикував країни НАТО за те, що вони не досягли поточної мети – витрачати 2% свого ВВП на оборону. Він стверджував, що ця диспропорція є несправедливою і створює додатковий тягар для США.

Понад десять років тому країни НАТО домовились встановити цільовий показник витрат для кожної з них на рівні 2% ВВП. Але Трамп наполягає на збільшенні цього відсотка. Нещодавно він заявив, що члени НАТО повинні витрачати 5% свого ВВП на оборону, хоча США наразі цього не роблять.

Трамп погрожував вивести США з НАТО під час свого першого терміну і поставив під сумнів переваги статті 5 для США.

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