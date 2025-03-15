Канада пересматривает закупку F-35 на фоне напряженности с США

Канада активно ищет потенциальные альтернативы американскому истребителю-невидимке F-35 и проведет переговоры с конкурирующими производителями самолетов.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр поздно вечером в пятницу, всего через несколько часов после того, как был переназначен на эту должность в новом кабинете премьер-министра Марка Карни, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC News.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как Португалия сообщила, что планирует отказаться от приобретения высокотехнологичного военного самолета.

Среди канадцев наблюдается широкая поддержка идеи отказаться от покупки самолетов стоимостью 19 миллиардов долларов и найти другие самолеты, кроме тех, что производятся и обслуживаются в США.

После многолетних проволочек либеральное правительство в июне 2023 года подписало контракт с американским оборонным гигантом Lockheed Martin на закупку 88 истребителей F-35.

Разговор о том, что является лучшим для общих канадских интересов и обороны страны, сейчас происходит с военными, сказал Блэр в интервью программе "Власть и политика" на телеканале CBC.

"Именно этот истребитель был определен нашими военно-воздушными силами как платформа, которая им нужна, но мы также рассматриваем другие альтернативы – нужно ли, чтобы все истребители были F-35", – сказал Блэр.

Канада уже выделила средства на первые 16 боевых самолетов, которые должны быть доставлены в начале следующего года.

Блэр предполагает, что первые F-35 могут быть приняты, а остальной флот составят самолеты европейских поставщиков, такие как шведский Saab Gripen, который занял второе место в конкурсе.

"Премьер-министр попросил меня поехать и изучить эти вопросы, а также обсудить их с другими источниками, в частности, где могут быть возможности для сборки этих истребителей в Канаде", – сказал Блэр.

Это было косвенным намеком на шведское предложение, которое обещало, что сборка будет происходить в Канаде и будет передана интеллектуальная собственность, что позволит обслуживать самолеты в этой стране.

Основное техническое обслуживание, капитальный ремонт и обновление программного обеспечения на F-35 происходит в США.

Идея того, что Канада будет иметь смешанный парк истребителей, является чем-то, чему ВВС долго сопротивлялись, хотя они делали это вплоть до 1980-х годов, когда были закуплены современные CF-18. Это означало бы два разных режима подготовки, отдельные ангары и инфраструктуру, а также другую цепь поставок – все это, на чем десятилетиями настаивали оборонные планировщики, является слишком дорогим.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО. По словам чиновников, в рамках потенциального изменения политики США могут не защищать члена НАТО, который подвергся нападению, если эта страна не достигла порогового уровня расходов на оборону.