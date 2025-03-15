Журналістів "Голосу Америки" відсторонили від роботи, можлива фактична зупинка мовника

Значна кількість співробітників "Голосу Америки" були відправлені в "адміністративну" відпустку починаючи з суботи без права доступу до мейлів та виконання роботи, що формує діяльність цього міжнародного мовника.

Про це повідомляють низка американських видань, зазначаючи, що масштаб відсторонень до кінця не зрозумілий.

Зокрема, Reuters підтверджує, що "кілька" працівникам "Голосу Америки" – міжнародного медіа, який працює більш ніж 40 мовами, надіслали агентству копію електронного листа, в якому їх повідомили про негайне відправлення у відпустку з повним збереженням заробітної плати та пільг "до особливого розпорядження".

В електронних листах, надісланих керівником відділу кадрів Агентства глобальних медіа США (USAGM), материнського агентства "Голосу Америки", їм було наказано не заходити в робочі приміщення і не мати доступу до внутрішніх систем. Агентство достеменно не знає про масштаби відсторонень та не змогло отримати офіційні коментарі з цього приводу.

Цю ж інформацію підтверджує New York Times, зазначаючи, що це повідомлення отримали "багато журналістів та інших співробітників "Голосу Америки"". "Журналісти зазначили, що скорочення [персоналу, який має доступ до роботи] настільки масштабні, що фактично мають наслідком припинення роботи міжнародного мовника", – додає видання.

Один з редакторів New York Times Девід Енріч оприлюднив копію листа. "Європейська правда" має підтвердження від журналістів щодо аутентичності документа. Документ дає вказівку співробітникам мовника до понеділка надіслати свої персональні контакти і бути готовими давати пояснення, якщо ті знадобляться. Також лист зазначає, що це відсторонення не є покаранням за якісь дії. Девід Енріч також наводить твердження поінформованих колег з "Голосу": "Наскільки ми можемо судити, з цього моменту "Голос Америки" фактично припиняє свою діяльність".

Нагадаємо, перед цим мовник скоротив співробітників, що не мали постійного контракту; зокрема, був скорочений один з ведучих української служби Остап Яриш.

Цей крок був зроблений після того, як Трамп підписав у п'ятницю указ, яким доручив USAGM, яке також фінансує також Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода і Радіо Вільна Азія та шістьом іншим маловідомим агентствам скоротити свою діяльність до мінімуму, передбаченого законом, заявивши, що це необхідно для скорочення бюрократичного апарату.

"Минулого місяця Маск підтримав заклик закрити Голос Америки та Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода у своїй публікації на своїй платформі соціальних мереж X", – нагадує з цього приводу українська служба "Голосу".

Трамп конфліктував з "Голосом Америки" під час свого першого терміну.

Окрім USAGM, під скорочення потрапили Федеральна служба посередництва і примирення, Міжнародний центр науковців ім. Вудро Вільсона, Інститут музейних і бібліотечних послуг, Міжвідомча рада США з питань бездомності, Фонд фінансових установ розвитку громад та Агентство з розвитку бізнесу меншин.

В указі йдеться про те, що ці відомства повинні ліквідувати всі операції, не передбачені законом, а також "скоротити виконання своїх статутних функцій і відповідний персонал до мінімальної присутності і функцій, передбачених законом".

Цей указ є останнім кроком Трампа, спрямованим на реформування федеральної бюрократії – завдання, яке він значною мірою передав у руки технологічного мільярдера Ілона Маска та його Департаменту урядової ефективності. Наразі зусилля DOGE призвели до потенційного скорочення понад 100 000 робочих місць у 2,3-мільйонній федеральній цивільній службі, заморожування іноземної допомоги та скасування тисяч програм і контрактів.

Деякі республіканці звинуватили "Голос Америки" та інші ЗМІ, що фінансуються державою, в упередженому ставленні до консерваторів. Минулого місяця Маск закликав до закриття "Голосу Америки" та Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода у своєму дописі в соцмережі X.

Цього тижня держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID) після шеститижневої перевірки.

Нагадаємо, 7 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.