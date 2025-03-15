Журналистов "Голоса Америки" отстранили от работы, речь идет о фактической остановке вещателя

Значительное количество сотрудников "Голоса Америки" были отправлены в "административный" отпуск в субботу без права доступа к мейлам и выполнения работы, формирующей деятельность этого международного вещателя.

Об этом сообщают ряд американских изданий, отмечая, что масштаб отстранений до конца не понятен.

В частности, Reuters подтверждает, что "несколько" работников "Голоса Америки" – международного медиа, который работает более чем на 40 языках, прислали агентству копию электронного письма, в котором им сообщили о немедленном отправлении в отпуск с полным сохранением заработной платы и льгот "до особого распоряжения".

В электронных письмах, направленных руководителем отдела кадров Агентства глобальных медиа США (USAGM), материнского агентства "Голоса Америки", им было приказано не заходить в рабочие помещения и не иметь доступа к внутренним системам. Агентство точно не знает о масштабах отстранений и не смогло получить официальные комментарии по этому поводу.

Эту же информацию подтверждает New York Times, отмечая, что это сообщение получили "многие журналисты и другие сотрудники „Голоса Америки"". "Журналисты отметили, что сокращения [персонала, имеющего доступ к работе] настолько масштабны, что фактически имеют следствием прекращение работы международного вещателя", – добавляет издание.

Один из редакторов New York Times Дэвид Энрич обнародовал копию письма. "Европейская правда" имеет подтверждение от журналистов об аутентичности документа. Документ дает указание сотрудникам вещателя до понедельника прислать свои персональные контакты и быть готовыми давать объяснения, если те понадобятся. Также письмо отмечает, что это отстранение не является наказанием за какие-то действия. Дэвид Энрич также приводит утверждение информированных коллег из "Голоса": "Насколько мы можем судить, с этого момента "Голос Америки" фактически прекращает свою деятельность".

Напомним, перед этим вещатель сократил сотрудников, не имевших постоянного контракта; в частности, был сокращен один из ведущих украинской службы Остап Ярbш.

Этот шаг был предпринят после того, как Трамп подписал в пятницу указ, которым поручил Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое также финансирует Радио Свободная Европа/Радио Свобода и Радио Свободная Азия и шести другим малоизвестным агентствам сократить свою деятельность до минимума, предусмотренного законом, заявив, что это необходимо для сокращения бюрократического аппарата.

Трамп конфликтовал с "Голосом Америки" во время своего первого срока.

Кроме USAGM, под сокращение попали Федеральная служба посредничества и примирения, Международный центр ученых им. Вудро Вильсона, Институт музейных и библиотечных услуг, Межведомственный совет США по вопросам бездомности, Фонд финансовых учреждений развития общин и Агентство по развитию бизнеса меньшинств.

В указе говорится о том, что эти ведомства должны ликвидировать все операции, не предусмотренные законом, а также "сократить выполнение своих уставных функций и соответствующий персонал до минимального присутствия и функций, предусмотренных законом".

Этот указ является последним шагом Трампа, направленным на реформирование федеральной бюрократии – задача, которую он в значительной степени передал в руки технологического миллиардера Илона Маска и его Департамента правительственной эффективности. Сейчас усилия DOGE привели к потенциальному сокращению более 100 000 рабочих мест в 2,3-миллионной федеральной гражданской службе, замораживанию иностранной помощи и отмене тысяч программ и контрактов.

Некоторые республиканцы обвинили "Голос Америки" и другие СМИ, финансируемые государством, в предвзятом отношении к консерваторам. В прошлом месяце Маск призвал к закрытию "Голоса Америки" и Радио Свободная Европа/Радио Свобода в своем посте в соцсети X.

На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства по международному развитию (USAID) после шестинедельной проверки.

Напомним, 7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.