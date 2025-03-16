Ердоган запевнив Трампа в підтримці "рішучих та прямих" зусиль щодо війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю, 16 березня, провів телефонну розмову з американським візаві Дональдом Трампом, яка зокрема стосувалась і війни Росії проти України.

Про це повідомили у пресслужбі турецького лідера, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Ердоган у розмові з Трампом підтримав його "рішучі та прямі ініціативи Трампа щодо припинення війни між Росією та Україною".

Турецький президент також наголосив, що Анкара "прагне до справедливого і тривалого миру з самого початку війни і продовжуватиме це робити і надалі".

Серед інших тем розмови лідерів Туреччини та США – ситуація в Сирії, з якої Ердоган закликав зняти санкції, а також повернення Анкари до програми винищувачів F-35.

Туреччина послідовно підтримує територіальну цілісність України, але й після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році продовжила вести торгівлю з РФ.

Нещодавно міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Туреччина може відіграти важливу роль у досягненні справедливого й всеосяжного миру в Україні.

Перед тим турецьке Міністерство оборони підтвердило, що країна готова розгорнути війська в Україні.