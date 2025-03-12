Сибіга: Туреччина може відіграти важливу роль у досягненні миру в Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що Туреччина може відіграти важливу роль у досягненні справедливого й всеосяжного миру в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву глави українського МЗС наводить "Укрінформ".

У цьому контексті Сибіга нагадав, що саме з ініціативи президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у 2022 році було створено "зерновий коридор" у Чорному морі.

Крім того, за словами українського міністра, Туреччина активно долучалася до процесів звільнення військовополонених.

"Туреччина має одну з найбільших армій на Європейському континенті. І, безумовно, в контексті майбутніх домовленостей щодо досягнення справедливого й всеосяжного миру в Україні ця роль обов’язково буде", – сказав він.

Нещодавно глава турецького МЗС Хакан Фідан заявляв, що Туреччина готова приєднатися до будь-якої нової архітектури європейської безпеки, якщо НАТО розвалиться.

Перед тим Міністерство оборони Туреччини заявило, що країна готова розгорнути війська в Україні "в разі необхідності" для забезпечення миру.