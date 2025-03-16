Эрдоган заверил Трампа в поддержке "решительных и прямых" усилий по войне в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 16 марта, провел телефонный разговор с американским визави Дональдом Трампом, который в частности касался и войны России против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе турецкого лидера, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Эрдоган в разговоре с Трампом поддержал его "решительные и прямые инициативы Трампа о прекращении войны между Россией и Украиной".

Турецкий президент также отметил, что Анкара "стремится к справедливому и прочному миру с самого начала войны и будет продолжать это делать и в дальнейшем".

Среди других тем разговора лидеров Турции и США – ситуация в Сирии, с которой Эрдоган призвал снять санкции, а также возвращение Анкары к программе истребителей F-35.

Турция последовательно поддерживает территориальную целостность Украины, но и после полномасштабного российского вторжения в 2022 году продолжила вести торговлю с РФ.

Недавно министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Турция может сыграть важную роль в достижении справедливого и всеобъемлющего мира в Украине.

Перед тем турецкое Министерство обороны подтвердило, что страна готова развернуть войска в Украине.