Прем'єр Франції невдоволений тим, як Брюссель відповідає на тарифи Трампа

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру в неділю поставив під сумнів рішення Європейської комісії ввести мита на американський бурбон та інші продукти в рамках ескалації торгової війни між Вашингтоном і Брюсселем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Байру припустив, що Єврокомісія помилилася у виборі продуктів, щодо яких запровадили тарифи. Єврокомісія "повторно використала дуже старий список, не перечитавши його, як вона повинна була зробити", – сказав Байру.

"Чи були зроблені якісь помилки? Так, напевно, тому що бурбон Кентуккі був включений так, ніби він є торговельною загрозою", – сказав Байру.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові тарифи на сталь та алюміній, імпортовані з усього світу до США.

У відповідь на це Європейська комісія в середу заявила, що знову запровадить тарифи на знакові американські товари, такі як мотоцикли Harley-Davidson, джинси та бурбон. Відповідь Трампа не забарилася: наступного дня він пригрозив накласти 200-відсоткові мита на всі "вина, шампанське та алкогольні продукти" з Франції та інших країн ЄС.

Байру підкреслив, що коньячний сектор Франції ризикує знову стати заручником трансатлантичної торгової напруженості в той момент, коли він вже став побічною жертвою чергової торгової суперечки між ЄС і Китаєм. Минулого року Пекін розпочав торговельне розслідування проти імпорту європейського коньяку (в тому числі французького) у відповідь на мита ЄС на китайські електромобілі.

Байру зустрівся з виробниками коньяку в п'ятницю. "Вони перебувають під подвійним вогнем: з одного боку, Китай, а з іншого – США", – сказав він.

Китайське розслідування буде одним з головних питань на порядку денному міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, який відвідає Китай до кінця березня.