Премьер Франции недоволен тем, как Брюссель отвечает на тарифы Трампа

Премьер-министр Франции Франсуа Байру в воскресенье поставил под сомнение решение Европейской комиссии ввести пошлины на американский бурбон и другие продукты в рамках эскалации торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Байру предположил, что Еврокомиссия ошиблась в выборе продуктов, в отношении которых ввели тарифы. Еврокомиссия "повторно использовала очень старый список, не перечитав его, как она должна была сделать", сказал Байру.

"Были ли сделаны какие-то ошибки? Да, наверное, потому что бурбон Кентукки был включен так, будто он является торговой угрозой", – сказал Байру.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп начал новую торговую войну, введя 25-процентные мировые тарифы на сталь и алюминий.

В ответ на это Европейская комиссия в среду заявила, что снова введет тарифы на знаковые американские товары, такие как мотоциклы Harley-Davidson, джинсы и бурбон. Ответ Трампа не заставил себя ждать: на следующий день он пригрозил наложить 200-процентные пошлины на все "вина, шампанское и алкогольные продукты" из Франции и других стран ЕС.

Байру подчеркнул, что коньячный сектор Франции рискует снова стать заложником трансатлантической торговой напряженности в тот момент, когда он уже стал побочной жертвой очередного торгового спора между ЕС и Китаем. В прошлом году Пекин начал торговое расследование против импорта европейского коньяка (в том числе французского) в ответ на пошлины ЕС на китайские электромобили.

Байру встретился с производителями коньяка в пятницу. "Они находятся под двойным огнем: с одной стороны, Китай, а с другой – США", – сказал он.

Китайское расследование будет одним из главных вопросов на повестке дня министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, который посетит Китай до конца марта.