Трамп оголосив недійсними помилування Байдена в останній день президентства

Президент США Дональд Трамп заявив, що помилування, які схвалив його попередник Джо Байден в останній день на посаді, є недійсними й не мають юридичної сили через використання факсимільного підпису.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп вважає, що Байден навіть не знав, що за помилування підписує.

"Помилування", які сонний Джо Байден дарував, оголошуються недійсними, такими, що не мають юридичної сили і наслідків, оскільки їх підписав автоматичний пристрій, що відтворює підпис. Іншими словами, Джо Байден не підписував їх, але, що ще важливіше, він нічого про них не знав! Необхідні документи про помилування не були роз'яснені Байдену або схвалені ним. Він нічого про них не знав, а ті, хто знав, могли вчинити злочин", – вважає Трамп.

Трамп при цьому не надав жодних доказів на підтвердження своїх слів.

Однак аналогічні аргументи наводив консервативний фонд "Спадщина", який стверджує, що Байден використовував факсиміле, на основі, здавалося б, ідентичних підписів, знайдених на кількох документах Байдена.

Як зазначає Bloomberg, коментарі Трампа свідчать про те, що його адміністрація може спробувати переслідувати деяких з найбільших політичних супротивників президента, включаючи колишню конгресвумен Ліз Чейні, відставного генерала Марка Міллі та експерта з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

Право помилування вже давно вважається одним з найбільших абсолютних повноважень президента – і суди неохоче встановлюють будь-які обмеження на те, як воно надається. Хоча Трамп визнав, що суди повинні в кінцевому підсумку приймати рішення щодо обґрунтованості помилування, його коментарі відкривають можливість того, що Міністерство юстиції може спробувати переслідувати деяких з найбільших політичних супротивників президента.

"Це не моє рішення – це буде вирішувати суд, але я б сказав, що вони не мають юридичної сили, тому що я впевнений, що Байден не мав жодного уявлення про те, що це відбувалося, і хтось використовував автоматичну ручку, щоб підписувати і видавати помилування", – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One у неділю ввечері.

У рішенні федерального апеляційного суду від 2024 року йдеться про те, що помилування не обов'язково має бути в письмовій формі.

У висновку Міністерства юстиції від 1929 року зазначалося, що "ні Конституція, ні закони не встановлюють метод, за допомогою якого має здійснюватися помилування, або докази його здійснення. Це повністю належить до компетенції президента".

Адміністрація Джорджа Буша-молодшого посилалася на цю думку, захищаючи використання Бушем факсиміле, роботизованого інструменту, який президенти використовували протягом десятиліть, щоб встигати за обсягами рутинної кореспонденції, яку їм доводилося підписувати.

Але його використання було суперечливим, оскільки ставило під сумнів те, що президент особисто схвалював ці дії.

У своєму дописі Трамп не уточнив, про які саме рішення щодо помилування йдеться, однак, як відомо, в останній день на посаді Байден превентивно помилував членів своєї родини, а також низку посадовців, які могли зіткнутися з переслідуванням з боку його наступника.