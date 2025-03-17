Трамп объявил недействительными помилования Байдена в последний день президентства

Президент США Дональд Трамп заявил, что помилования, которые одобрил его предшественник Джо Байден в последний день на посту, являются недействительными и не имеют юридической силы из-за использования факсимильной подписи.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп считает, что Байден даже не знал, что за помилование подписывает.

"Помилования", которые сонный Джо Байден дарил, объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку их подписало автоматическое устройство, воспроизводящее подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал! Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление", – считает Трамп.

Трамп при этом не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Однако аналогичные аргументы приводил консервативный фонд "Наследие", который утверждает, что Байден использовал факсимиле, на основе, казалось бы, идентичных подписей, найденных на нескольких документах Байдена.

Как отмечает Bloomberg, комментарии Трампа свидетельствуют о том, что его администрация может попытаться преследовать некоторых из крупнейших политических противников президента, включая бывшую конгрессвумен Лиз Чейни, отставного генерала Марка Милли и эксперта по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.

Право помилования уже давно считается одним из самых абсолютных полномочий президента – и суды неохотно устанавливают какие-либо ограничения на то, как оно предоставляется. Хотя Трамп признал, что суды должны в конечном итоге принимать решения относительно обоснованности помилования, его комментарии открывают возможность того, что Министерство юстиции может попытаться преследовать некоторых из крупнейших политических противников президента.

"Это не мое решение – это будет решать суд, но я бы сказал, что они не имеют юридической силы, потому что я уверен, что Байден не имел никакого представления о том, что это происходило, и кто-то использовал автоматическую ручку, чтобы подписывать и выдавать помилования", – сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One в воскресенье вечером.

В решении федерального апелляционного суда от 2024 года говорится о том, что помилование не обязательно должно быть в письменной форме.

В заключении Министерства юстиции от 1929 года отмечалось, что "ни Конституция, ни законы не устанавливают метод, с помощью которого должно осуществляться помилование, или доказательства его осуществления. Это полностью относится к компетенции президента".

Администрация Джорджа Буша-младшего ссылалась на это мнение, защищая использование Бушем факсимиле, роботизированного инструмента, который президенты использовали в течение десятилетий, чтобы успевать за объемами рутинной корреспонденции, которую им приходилось подписывать.

Но его использование было противоречивым, поскольку ставило под сомнение то, что президент лично одобрял эти действия.

В своей заметке Трамп не уточнил, о каких именно решениях о помиловании идет речь, однако, как известно, в последний день на посту Байден превентивно помиловал членов своей семьи, а также ряд должностных лиц, которые могли столкнуться с преследованием со стороны его преемника.